Журек / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Польский бизнес принял участие в гуманитарной поддержке украинцев в зимний период. Владелец краковского ресторана Tawerna La Capitana Бартоломей Что объявил о старте акции «Теплый суп для Киева» (Ciepła zupa dla Kijowa), цель которой — помочь жителям столицы, которые сталкиваются с морозами и перебоями в отоплении и электроснабжении.

В рамках инициативы в Киев доставят около тысячи литров горячего блюда. Раздачу планируют в понедельник, 2 февраля. Жителям будут предлагать традиционный польский журек — густой суп на закваске, обычно подают с колбасой, картофелем и вареным яйцом. Организаторы отмечают, что это блюдо питательное и хорошо согревается в холодную погоду.

Бартоломей Щечаж объяснил в соцсетях, что не смог остаться в стороне от ситуации в Украине. По его словам, многие вынуждены жить в условиях нехватки тепла и базовых услуг, поэтому даже такая помощь может быть важной.

К организации присоединилась и Инес Олексы, подчеркивающая символичность акции. Она говорит, что инициатива призвана напомнить о взаимной поддержке между поляками и украинцами, особенно во время испытаний.

«У меня и польские, и украинские корни, поэтому мне больно наблюдать за напряжением в отношениях. В сложные периоды наши народы должны поддерживать друг друга», — подчеркнула она.

Организаторы надеются, что акция не только поможет людям пережить холодную погоду, но и станет примером солидарности и человечности.

