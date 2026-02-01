- Дата публикации
-
- Категория
Киев
Дом неделю без отопления: в Киеве женщина связала свитера для собак, чтобы те не замерзли (видео)
Из-за отсутствия отопления в доме жительница Киева помогает хвостатым согреться с помощью одежды.
Киевлянка Наталья, проживающая в Соломенском районе, рассказала о том, как согревает собак. В доме уже 7 дней нет отопления.
Об этом пишет «Киев24».
Чтобы согреть собачек, женщина связала им свитера и надела шляпки.
«Для собачек придумали такие одежки. Они гладкошерстные, поэтому мерзнут», — рассказала женщина.
Напомним, по состоянию на утро 1 февраля без тепла оставалось около 1000 жилых домов. Коммунальщики и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия аварии и вернуть отопление в дома киевлян.
Также впоследствии добавили, что со вчерашнего вечера отопление возобновили в более чем 2700 жилых домах. В то же время, по состоянию на 15:00 1 февраля, без тепла остаются еще 693 дома. Часть из них пострадала после последнего вражеского обстрела.