Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
375
Время на прочтение
1 мин

Дом неделю без отопления: в Киеве женщина связала свитера для собак, чтобы те не замерзли (видео)

Из-за отсутствия отопления в доме жительница Киева помогает хвостатым согреться с помощью одежды.

Катерина Сердюк
Собака зимой

Собака зимой / © Associated Press

Киевлянка Наталья, проживающая в Соломенском районе, рассказала о том, как согревает собак. В доме уже 7 дней нет отопления.

Об этом пишет «Киев24».

Чтобы согреть собачек, женщина связала им свитера и надела шляпки.

«Для собачек придумали такие одежки. Они гладкошерстные, поэтому мерзнут», — рассказала женщина.

Напомним, по состоянию на утро 1 февраля без тепла оставалось около 1000 жилых домов. Коммунальщики и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия аварии и вернуть отопление в дома киевлян.

Также впоследствии добавили, что со вчерашнего вечера отопление возобновили в более чем 2700 жилых домах. В то же время, по состоянию на 15:00 1 февраля, без тепла остаются еще 693 дома. Часть из них пострадала после последнего вражеского обстрела.

Дата публикации
Количество просмотров
375
