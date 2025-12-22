ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
387
Время на прочтение
1 мин

В Киеве очередное подтопление на Левом берегу (видео)

Подтопление бульвара Верховной Рады фиксируется в Киеве.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Подтопление Киев

Подтопление Киев

В Киеве очередное серьезное подтопление на Левом берегу. Да, целая «река» образовалась на Бульваре Верховной Рады.

Местные паблики пишут, что прорвало трубу.

Очевидцы публикуют кадры с места происшествия. На них видно огромное количество воды.

Пока информации о причинах инцидента или перспективах устранения прорыва нет.

Напомним, подтопления на бульваре Верховной Рады уже фиксировались на днях. Вероятно, это произошло из-за прорыва системы водоотведения.

Движение транспорта было значительно усложнено. Водителей призвали осторожничать и по возможности обходить подтопленный участок.

В Киевводоканале сообщили, что в Днепровском районе на бульваре Верховной Рады произошел порыв водопроводной сети. Зафиксировано повреждение трубы холодного водоснабжения диаметром 600 мм.

Дата публикации
Количество просмотров
387
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie