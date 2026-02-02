Эвакуация населения из Киева: в КГГА сообщили, рассматривают ли такой вариант

Пункты обогрева в Киеве / © Getty Images

Об эвакуации жителей Киева речь пока не идет. Отдельно городские службы работают с людьми, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на КГГА, обработавшую данные от Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Там отметили, что социальные работники помогают людям, нуждающимся в этом, с переселением, обеспечивают их горячим питанием, уходом и лекарствами.

«Городские власти призвали горожан информировать районные администрации или Департамент социальной и ветеранской политики КГГА о людях, которым нужна такая помощь», — указывают в КГГА.

В настоящее время, по данным КГГА, в столице функционирует сеть из более чем 170 бюветных комплексов, из которых 154 могут работать с генераторами. Также круглосуточно, даже при длительном обесточивании, продолжает работу коммунальная аптечная сеть «Фармация».

«Все действия городских властей направлены на обеспечение непрерывной работы критической инфраструктуры и предоставления базовых услуг населению даже в случае экстренных или стабилизационных отключений. Для этого в городе обеспечено резервное питание объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, где это технически возможно», — добавили в КГГА.

Ранее руководитель Деснянской РГА Максим Бахматов в интервью hromadske сказал, что у города точно есть план эвакуации населения.

«Если что-нибудь произойдет и это будет настоящий кошмар, план эвакуации есть, 100%. Но пока мы следим за ситуацией, за состоянием наших укрытий, Пунктов несокрушимости и пунктов обогрева», — отметил чиновник.

Напомним, ранее эксперты призвали киевлян выезжать из города, если в их домах больше недели не было тепла. По словам Александра Харченко, директора Центра исследования энергетики, оно не появится в ближайшее время.

Ранее мы писали о том, что Виталий Кличко ранее призвал жителей Киева подготовить запасы, а кто имеет возможность уехать из города: столица усиливает готовность к кризисным ситуациям.