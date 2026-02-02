В Киеве мужчина запустил салют, пытаясь поразить новую знакомую (фото)

Правонарушитель / © Полиция Киева

В Киеве, в Святошинском районе, мужчина запустил салют, пытаясь произвести впечатление на девушку, с которой недавно познакомился.

Об этом сообщает полиция Киева.

По словам правоохранителей, в минувшие выходные во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором зафиксировано использование пиротехники. Они выехали на место происшествия, при осмотре территории нашли и изъяли коробку из-под использованного салюта.

В ходе проведения первоочередных следственных действий была установлена личность нарушителя, им оказался 47-летний житель Киева.

© Полиция Киева

По словам мужчины, запуск салюта был не проявлением хулиганских намерений, а попыткой удивить новую знакомую, с которой в тот вечер он катался по городу на автомобиле.

По данному факту отдел дознания Святошинского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Нарушителю готовят сообщение о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

