Жителей Киева призывают подготовить запасы: город усиливает готовность к кризисным ситуациям

Вечерний Киев / © КГГА

Киев определил в каждом районе города опорные пункты обогрева (несокрушимости). В них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей. В пунктах обустроят места для ночевки, снабдят их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием, средствами гигиены.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Столица, в связи с очень сложной ситуацией в энергетике и понимая, что враг с большой вероятностью продолжит атаковать критическую инфраструктуру города и страны, готовится к реагированию на разные сценарии развития событий.

«К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация очень сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты уехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их. А к работодателям: организовать гибкие графики работы и по возможности перевести работников на дистанционную работу», — призвал Кличко.

В каждом районе города первое звено реагирования, оперативно собирающее информацию, организующее работу на месте в координации с городским штабом, — это районная госадминистрация.

Районы на местах должны четко сосредоточиться на сложных, но жизненно важных для людей вопросах, которые мы решаем совместно, все вместе! И должны все работать слаженно.

«Планы и алгоритмы действий в разных возможных ситуациях сейчас обсудим на штабе с главами районов. Подчеркну сегодня все городские службы, департаменты КГГА работают 24/7, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации. Круглосуточно продолжают работать коммунальщики, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами. Работают больницы и социальные учреждения», — добавил мэр Киева.

Напомним, в настоящее время в Киеве без тепла остаются почти две тысячи домов. Большинство из них — на левом берегу города, в Печерском районе, часть — в Голосеевском и Соломенском районах.