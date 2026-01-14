Будут ли эвакуировать весь Киев из-за блэкаута: эксперт оценил

Геннадий Рябцев: вместо эвакуации Киева власти должны сосредоточиться на генераторах для многоэтажек / © ТСН.ua

Вероятность эвакуации Киева из-за отсутствия света и отопления является крайне низкой.

Такое мнение высказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев в интервью «УНИАН».

«Вероятность наступления такого сценария ничтожно мала. Если кого-то куда-то эвакуировать, то нужно понимать куда. А ответа на этот вопрос нет. Поднимать и обсуждать этот вопрос могут только непрофессионалы, которые не понимают, что такое эвакуация», — говорит эксперт.

В качестве примера он привел эвакуацию после Чернобыльской катастрофы.

«В советское время, когда можно было, скажем так, привлечь просто по телефонному звонку мощности по меньшей мере одновременно нескольких советских республик. Когда можно было организовать автобусные колонны через несколько часов. Но даже тогда эвакуация одного города — той же Припяти — занимала несколько суток, а то была эвакуация десятков тысяч человек», — пояснил аналитик.

По его мнению, сейчас любые столь масштабные действия невозможны в принципе. Нет ведь таких возможностей, куда перевезти такое огромное количество людей, проживающих в столице. Рябцев советует, что гораздо более эффективно организовать работу по недопущению таких событий, которые могут привести к появлению разговоров об эвакуации.

Выходом из ситуации он видит большие генераторы для многоэтажек, где невозможно вернуть теплоснабжение.

«В случае, если прогноз неутешительный по возвращению централизованного теплоснабжения в многоквартирный дом, то для таких домов устанавливается генератор, и он обеспечивает возможность электроотопления в этом же доме. Это гораздо лучше, чем эвакуировать людей из собственных жилищ неизвестно куда. Это неэффективно и безрезультатно», — подытожил эксперт.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Украине.

В свою очередь Виталий Кличко заявил, что ситуация в Киеве с отоплением и электроэнергией очень сложная. Подобного масштаба — впервые за 4 года полномасштабной войны.