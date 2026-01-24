Меньше генераторов и пробок: эксперт поддержал призыв к жителям Киева ехать из города

Зимний Киев / © УНИАН

Реклама

Выезд людей из Киева снизит нагрузку на инфраструктуру и разгрузит улицы. Речь идет о сокращении потребления горючего на АЗС, ресурсе для генераторов, газа и электроэнергии в условиях обстрелов и перебоев.

Об этом заявил писатель и политический эксперт Владимир Цыбулько в эфире «КИЕВ24», комментируя призыв мэра Киева Виталия Кличко по возможности уехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

По словам Цыбулько, выезд даже 200-600 тысяч человек снизит общие потребности Киева в воде, продовольствии и энергоресурсах, а также частично разгрузит городские улицы, что облегчит работу служб в кризисный период.

Реклама

«Собственно почему Кличко говорит, что надо оставить город по возможности? Потому что это нагрузка на инфраструктуру, это дополнительное топливо на заправочных станциях, дополнительное топливо на генераторы. То есть дополнительная задействованность малых генераторов и обжиг газа, где генераторы на сжиженном газе, и бензина. То есть идея такова: кроме того, что киевляне покинут город, частично, чтобы ослабить нагрузку на инфраструктуру, это еще и уменьшение поставок для самого Киева, потому что киевляне питаются, пьют воду… потребности у киевлян есть. Если какое-то количество, ну тысяч 200, 300, 500, 600 покинет Киев, это уменьшит нагрузку на всю инфраструктуру, немного разгрузит улицы», — пояснил он.

Ранее мы писали о том, что Виталий Кличко призывает жителей Киева подготовить запасы, а кто имеет возможность уехать из города: столица усиливает готовность к кризисным ситуациям.