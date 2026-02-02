Евакуація населення з Києва: у КМДА повідомили, чи розглядають такий варіант

Пункти обігріву у Києві / © Getty Images

Про евакуацію мешканців Києва наразі не йдеться. Окремо міські служби працюють із людьми, які не можуть подбати про себе самостійно.

Про це пише hromadske з посиланням на КМДА, яка опрацювала дані від Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.

Там зазначили, що соціальні працівники допомагають людям, які цього потребують, із переселенням, забезпечують їх гарячим харчуванням, доглядом і ліками.

«Міська влада закликала містян інформувати районні адміністрації чи Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА про людей, яким потрібна така допомога», — вказують у КМДА.

Нині, за даними КМДА, у столиці функціонує мережа з понад 170 бюветних комплексів, з яких 154 можуть працювати з генераторами. Також цілодобово, навіть у разі тривалого знеструмлення, продовжує роботу комунальна аптечна мережа «Фармація».

«Усі дії міської влади спрямовані на забезпечення безперервної роботи критичної інфраструктури та надання базових послуг населенню навіть у разі екстрених або стабілізаційних відключень. Для цього в місті забезпечено резервне живлення об’єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення, де це технічно можливо», — додали в КМДА.

Раніше керівник Деснянської РДА Максим Бахматов в інтервʼю hromadske сказав, що в міста точно є план евакуації населення.

«Якщо щось станеться і це буде справжній кошмар, план евакуації є, 100%. Та поки що ми стежимо за ситуацією, за станом наших укриттів, „Пунктів незламності“ і пунктів обігріву», — зазначив посадовець.

Нагадаємо, раніше експерти закликали киян виїжджати з міста, якщо у їхніх домівках понад тиждень не було тепла. За словами Олександра Харченка, директора Центру дослідження енергетики, воно не з’явиться найближчим часом.

Раніше ми писали про те, що Віталій Кличко раніше закликав мешканців Києва підготувати запаси, а хто має можливість, виїхати з міста: столиця посилює готовність до кризових ситуацій.