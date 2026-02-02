Киев возвращается к временным графикам: что известно

Киев / © Associated Press

В Киеве возобновляют применение временных графиков электроснабжения после стабилизации ситуации в энергосистеме столицы.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Киевские электросети в Telegram

По данным энергетиков, специалистам удалось стабилизировать работу сетей, в связи с чем город переходит к контролируемым временным графикам отключений.

Почему стало меньше света, когда ударили морозы

Кроме того, в ДТЭК объяснили причины возможных экстренных отключений. По объяснению энергетиков, похолодание одновременно влияет на систему сразу по двум направлениям. Первый фактор — существенный рост потребления электроэнергии. В морозную погоду население массово использует обогреватели, бойлеры, теплый пол и другие мощные электроприборы, из-за чего нагрузка на сети резко увеличивается.

Второй фактор — непосредственное влияние низких температур и непогоды на энергетическую инфраструктуру. Обледенение и снег могут вызывать обрывы линий электропередач, а ремонтные работы в условиях мороза и осадков становятся более сложными и длительными.

В ДТЭК отметили, что из-за повреждения энергосистемы в результате обстрелов РФ в сочетании с неблагоприятными погодными условиями в отдельных городах энергетикам может быть сложно соблюдать почасовые графики отключений. В таких случаях возможно применение экстренных обесточиваний — без предупреждения и вне графиков — для предотвращения масштабного сбоя в работе системы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в отдельных областях Украины 2 февраля энергетики применили аварийные обесточивания.Такие меры связаны с российскими атаками. Подачу электроэнергии возобновят после нормализации ситуации в энергосистеме.