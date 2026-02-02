- Дата публикации
-
- Киев
- 96
- 1 мин
Разбил бутылку об голову и нанес четыре удара ножом: в Белой Церкви мужчина напал на родного брата
Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножом тяжелые телесные повреждения своему родному брату, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
В Белой Церкви на Киевщине мужчина разбил бутылку брату об голову, а затем нанес четыре удара ножом.
Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.
О событии, которое произошло в Белой Церкви, полиции сообщили медицинские работники. Правоохранители установили, что в одной из квартир многоэтажки между мужчинами возникла ссора. В разгар спора 44-летний фигурант взял в руки стеклянную бутылку и нанес ею удар по голове родному брату, после чего нанес еще четыре удара ножом в область живота и туловища потерпевшего.
Специалисты-криминалисты зафиксировали на месте происшествия следы преступления. Вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертизу.
50-летний пострадавший с тяжелыми телесными повреждениями немедленно доставлен в больницу для оказания необходимой помощи.
Оперативники задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. У подозреваемого зафиксировано 2,8 промилле алкоголя в крови.
«Следователи процессуального руководства Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.
Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
