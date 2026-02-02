Разбил бутылку об голову и нанес четыре удара ножом: в Белой Церкви мужчина напал на родного брата

Разбитая бутылка / © pixabay.com

В Белой Церкви на Киевщине мужчина разбил бутылку брату об голову, а затем нанес четыре удара ножом.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

О событии, которое произошло в Белой Церкви, полиции сообщили медицинские работники. Правоохранители установили, что в одной из квартир многоэтажки между мужчинами возникла ссора. В разгар спора 44-летний фигурант взял в руки стеклянную бутылку и нанес ею удар по голове родному брату, после чего нанес еще четыре удара ножом в область живота и туловища потерпевшего.

Специалисты-криминалисты зафиксировали на месте происшествия следы преступления. Вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертизу.

50-летний пострадавший с тяжелыми телесными повреждениями немедленно доставлен в больницу для оказания необходимой помощи.

Оперативники задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. У подозреваемого зафиксировано 2,8 промилле алкоголя в крови.

Злоумышленник может восемь лет провести за решеткой / © Полиция Киевской области

«Следователи процессуального руководства Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

