Київ повертається до тимчасових графіків: що відомо

У Києві відновлюють застосування тимчасових графіків електропостачання після стабілізації ситуації в енергосистемі столиці.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Київські електромережі у Telegram.

За даними енергетиків, фахівцям вдалося стабілізувати роботу мереж, у зв’язку з чим місто переходить до контрольованих тимчасових графіків відключень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окремих областях України 2 лютого енергетики застосували аварійні знеструмлення. Такі заходи пов’язані з російськими атаками. Подачу електроенергії відновлять після нормалізації ситуації в енергосистемі.