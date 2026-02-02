ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Київ повертається до тимчасових графіків: що відомо

ДТЕК повідомив про зміни в електропостачанні Києва.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Київ

Київ / © Associated Press

У Києві відновлюють застосування тимчасових графіків електропостачання після стабілізації ситуації в енергосистемі столиці.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Київські електромережі у Telegram.

За даними енергетиків, фахівцям вдалося стабілізувати роботу мереж, у зв’язку з чим місто переходить до контрольованих тимчасових графіків відключень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окремих областях України 2 лютого енергетики застосували аварійні знеструмлення. Такі заходи пов’язані з російськими атаками. Подачу електроенергії відновлять після нормалізації ситуації в енергосистемі.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
