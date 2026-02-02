- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 34
- Час на прочитання
- 1 хв
Київ повертається до тимчасових графіків: що відомо
ДТЕК повідомив про зміни в електропостачанні Києва.
У Києві відновлюють застосування тимчасових графіків електропостачання після стабілізації ситуації в енергосистемі столиці.
Про це повідомили в компанії ДТЕК Київські електромережі у Telegram.
За даними енергетиків, фахівцям вдалося стабілізувати роботу мереж, у зв’язку з чим місто переходить до контрольованих тимчасових графіків відключень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окремих областях України 2 лютого енергетики застосували аварійні знеструмлення. Такі заходи пов’язані з російськими атаками. Подачу електроенергії відновлять після нормалізації ситуації в енергосистемі.