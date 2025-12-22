ТСН у соціальних мережах

Київ
У Києві чергове підтоплення на лівому березі (відео)

Підтоплення бульвару Верховної Ради фіксують у Києві.

Катерина Сердюк
У Києві чергове серйозне підтоплення на лівому березі. Так, ціла «річка» утворилася на бульварі Верховної Ради.

Місцеві пабліки пишуть, що прорвало трубу.

Очевидці публікують кадри з місця події. На них видно величезну кількість води.

Наразі інформації про причини інциденту чи перспективи усунення прориву немає.

Нагадаємо, підтоплення на бульварі Верховної Ради вже фіксували днями. Ймовірно, це сталося через прорив системи водовідведення.

Рух транспорту був значно ускладнений. Водіїв закликали бути обережними та за можливості оминати підтоплену ділянку.

У «Київводоканалі» повідомили, що у Дніпровському районі на бульварі Верховної Ради стався порив водопровідної мережі. Зафіксовано пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 мм.

