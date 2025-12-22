У Києві чергове підтоплення на лівому березі (відео)

Підтоплення у Києві

У Києві чергове серйозне підтоплення на лівому березі. Так, ціла «річка» утворилася на бульварі Верховної Ради.

Місцеві пабліки пишуть, що прорвало трубу.

У Києві чергове підтоплення на Лівому березі

Очевидці публікують кадри з місця події. На них видно величезну кількість води.

Наразі інформації про причини інциденту чи перспективи усунення прориву немає.

Нагадаємо, підтоплення на бульварі Верховної Ради вже фіксували днями. Ймовірно, це сталося через прорив системи водовідведення.

Рух транспорту був значно ускладнений. Водіїв закликали бути обережними та за можливості оминати підтоплену ділянку.

У «Київводоканалі» повідомили, що у Дніпровському районі на бульварі Верховної Ради стався порив водопровідної мережі. Зафіксовано пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 мм.