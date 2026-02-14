- Дата публикации
- Киев
- 141
- 1 мин
Потоп возле станции метро в Киеве: есть ли угроза для пассажиров
В переходе рядом со станцией много пара и хлюпает вода.
В Киеве заливает водой подземный переход рядом со станцией метро «Олимпийская». В Сети пишут о потопе на станции.
На опубликованных кадрах, появившихся в Сети, слышен шум воды в переходе и видно много пара. То есть, скорее всего, прорвало трубу с горячей водой.
В Киевском метрополитене ТСН.ua рассказали, что потоп произошел не на территории предприятия.
«Это городская часть перехода. Именно на станции метро ничего не течет», — заверили в метрополитене.
Ранее сообщалось, что в Киеве вблизи станции метро «Политехнический институт» затопило проезжую часть. Мощный поток воды охватил несколько кварталов и дошел до Берестейского проспекта.
Также мы сообщали, что 8 февраля из-за таяния снега улицы Киева превратились в реки. Автотранспорт оказался в сложной ситуации — водители были вынуждены преодолевать водяные препятствия на дороге. Досталось и пешеходам.