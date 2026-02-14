ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Стало відомо, яка наразі ситуація з опаленням у Києві

Наразі комунальники відновили теплопостачання в сотнях будинків Києв

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Опалення

Опалення / © iStock

У Києві комунальні служби відновили теплопостачання приблизно у 400 житлових будинках із понад 2000, які залишилися без опалення внаслідок ворожої атаки в ніч на 12 лютого.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

Мер столиці розповів, що аварійні служби продовжують роботи з відновлення теплопостачання в інших багатоповерхових будинках

«Тоді, нагадаю, без опалення опинилися 2600 житлових будинків», — сказа він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві через наслідки ворожої атаки понад 1000 житлових будинків залишатимуться без теплопостачання до завершення поточного опалювального сезону.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie