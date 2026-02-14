Стало відомо, яка наразі ситуація з опаленням у Києві

Опалення / © iStock

У Києві комунальні служби відновили теплопостачання приблизно у 400 житлових будинках із понад 2000, які залишилися без опалення внаслідок ворожої атаки в ніч на 12 лютого.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

Мер столиці розповів, що аварійні служби продовжують роботи з відновлення теплопостачання в інших багатоповерхових будинках

«Тоді, нагадаю, без опалення опинилися 2600 житлових будинків», — сказа він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві через наслідки ворожої атаки понад 1000 житлових будинків залишатимуться без теплопостачання до завершення поточного опалювального сезону.