Помер під час затримання в Києві: оприлюднено відео з нагрудних камер поліцейських

Поліція Києва оприлюднила відео з нагрудних бодікамер патрульних щодо інциденту, під час якого в Київ помер чоловік після затримання.

Про це повідомили у пресслужбі поліції у Telegram

Як повідомили правоохоронці, подія сталася 8 лютого близько 1-ї години ночі. На спецлінію 112 надійшло повідомлення про адміністративне правопорушення: заявник повідомив, що невідомі особи розпивали алкогольні напої на дитячому майданчику, нецензурно висловлювалися, заважали мешканцям і порушували вимоги комендантської години.

Патрульні прибули на місце події та виявили групу осіб, які агресивно поводилися й порушували публічний порядок. Під час спроб заспокоїти присутніх один із чоловіків почав погрожувати інспекторам і не реагував на законні вимоги поліцейських.

З метою припинення правопорушення патрульні застосували до нього фізичну силу та кайданки відповідно до статей 44 і 45 Закону України «Про Національну поліцію».

Згодом чоловікові раптово стало зле, він почав втрачати свідомість. Поліцейські зняли з нього кайданки, поклали в стабільне бокове положення, викликали бригаду екстреної медичної допомоги та до її прибуття надавали домедичну допомогу. Після прибуття медиків були проведені реанімаційні заходи, однак чоловік помер на місці.

