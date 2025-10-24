У Києві після мобілізації помер чоловік: поліція назвала офіційну причину

Поліція розслідує інцидент / © Національна поліція України

Правоохоронці отримали перші результати судово-медичної експертизи щодо смерті чоловіка, який отримав травми у розподільчому пункті в Подільському районі Києва.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.

«За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено. Для остаточних висновків необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень. Розслідування триває», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві помер 43-річний чоловік Роман Сопин, який перебував у комі після військово-лікарської комісії. На запитання, яким чином це сталося, лікарі кажуть, що нібито Роман впав. Але як, де, коли і чому, — ніхто сказати не може. Зате висунули версію: можливо, у нього була епілепсія.

Відомо, що чоловік був сином акторів театру Beat Олега та Лариси Сопиних.

Поліція Києва відреагувала на інцидент і розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту.