Умер во время задержания в Киеве: обнародовано видео с нагрудных камер полицейских

Полиция / © Полиция Киева

Реклама

Полиция Киева обнародовала видео с нагрудных бодикамер патрульных относительно инцидента, во время которого в Киев умер мужчина после задержания.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Telegram.

Как сообщили правоохранители, происшествие произошло 8 февраляоколо 1 часа ночи. На спецлинию 112 поступило сообщение об административном правонарушении: заявитель сообщил, что неизвестные лица распивали алкогольные напитки на детской площадке, нецензурно выражались, мешали жителям и нарушали требования комендантского часа.

Реклама

Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили группу лиц, которые агрессивно вели себя и нарушали общественный порядок. Во время попыток успокоить присутствующих один из мужчин начал угрожать инспекторам и не реагировал на законные требования полицейских.

© Полиция Киева

С целью прекращения правонарушения патрульные применили к нему физическую силу и наручники в соответствии со статьями 44 и 45 Закона Украины «О Национальной полиции».

Впоследствии мужчине внезапно стало плохо, он начал терять сознание. Полицейские сняли с него наручники, положили в стабильное боковое положение, вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и до ее прибытия оказывали домедицинскую помощь. По прибытии медиков были проведены реанимационные мероприятия, однако мужчина скончался на месте.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине задержали трех военнослужащих территориального центра комплектования, которых подозревают в жестоком избиении местного жителя. В результате полученных трав мужчина скончался.