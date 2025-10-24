В Киеве после мобилизации умер мужчина: полиция назвала официальную причину

Полиция расследует инцидент / © Национальная полиция Украины

Правоохранители получили первые результаты судебно-медицинской экспертизы по смерти мужчины, получившего травмы в распределительном пункте в Подольском районе Киева.

Об этом идет речь в сообщении полиции Киева.

«По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено. Для окончательных выводов нужно дождаться результатов гистологических исследований. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве скончался 43-летний мужчина Роман Сопин, находившийся в коме после военно-врачебной комиссии. На вопрос, как это произошло, врачи говорят, что якобы Роман упал. Но как, где, когда и почему, никто сказать не может. Зато выдвинули версию: может быть, у него была эпилепсия.

Известно, что мужчина был сыном актеров театра Beat Олега и Ларисы Сопиных.

Полиция Киева отреагировала на инцидент и возбудила уголовное производство по факту смерти мужчины, получившего травмы в помещении распределительного пункта.