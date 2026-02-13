Погода порадует плюсом, но стоит насторожиться: прогноз на 14 февраля в Киеве

Киев. / © Associated Press

Суббота, 14 февраля, в Киеве будет теплой. В течение дня столбики термометров достигнут 3° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На протяжении дня в Киеве будет облачно. Осадков не ожидается. Однако ночью и в первой половине дня будет туман, кое-где гололедица. Скорость северо-западного ветра - 7-12 м/с.

В Киеве ночью столбики термометра покажут 0-2° тепла, а днем температура поднимется до +2-4°. В Киевской области ночью ожидается от +3 ° до -1 ° мороза, а днем - 0-5 ° тепла.

Как сообщалось, в Киеве глыба льда чуть не убила людей. На фоне оттепелей и потеплений в столице растет угроза падения льда и снежных масс с крыш домов. По данным синоптиков, в ближайшие дни ситуация только усложнится. Уже 15–16 февраля с юго-запада поступит активный циклон.