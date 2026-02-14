В Киеве во время задержания умер мужчина: как отреагировали в полиции

Полиция расследует инцидент

В Киеве во время задержания полицейскими внезапно скончался мужчина. Инцидент произошел ночью 8 февраля — во время действия комендантского часа.

Как сообщали в Сети, событие произошло на Оболони якобы с участием ТЦК и полиции.

Патрульная полиция Киева проинформировала, что речь идет об инциденте, который произошел 8 февраля, около часа ночи. Представителей ТЦК там не было.

В ведомстве говорят, что, «реагируя на жалобы граждан, инспекторы приехали утихомирить людей, которые распивали алкоголь на детской площадке и нарушали общественный порядок и требования комендантского часа».

Далее, по данным правоохранителей, один из мужчин начал угрожать патрульным и не реагировал на их замечания.

В ответ те применили к нему физическую силу и надели наручники.

Однако мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание. Патрульные сняли наручники, положили его в стабильное боковое положение, вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и до ее прибытия оказывали медицинскую помощь.

В сообщении патрульной полиции Киева отмечено, что на место происшествия прибыла медицинская бригада, однако, несмотря на реанимационные меры, мужчина скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он умер по болезни сердца.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Сведения о ней внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины — «Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа».

Ранее сообщалось, что полиция задержала троих военнослужащих ТЦК, подозреваемых в жестоком избиении 55-летнего жителя Днепра. В результате нанесенных травм мужчина скончался.