У Києві під час затримання помер чоловік: як відреагували у поліції

Поліція розслідує інцидент

Реклама

У Києві під час затримання поліцейськими раптово помер чоловік. Інцидент стався уночі 8 лютого — під час дії комендантської години.

Як повідомляли у Мережі, подія трапилася на Оболоні нібито за участі ТЦК та поліції.

Патрульна поліція Києва поінформувала, що йдеться про інцидент, який трапився 8 лютого, близько першої години ночі. Представників ТЦК там не було.

Реклама

У відомстві кажуть, що, «реагуючи на скарги громадян, інспектори приїхали втихомирити людей, що розпивали алкоголь на дитячому майданчику і порушували громадський порядок та вимоги комендантської години».

Далі, за даними правоохоронців, один із чоловіків почав погрожувати патрульним і не реагував на їхні зауваження.

У відповідь ті застосували до нього фізичну силу та наділи кайданки.

Однак чоловікові раптово стало зле, він знепритомнів. Патрульні зняли кайданки, поклали його в стабільне бокове положення, викликали бригаду екстреної медичної допомоги та до її прибуття надавали домедичну допомогу.

Реклама

У повідомлені патрульної поліції Києва зазначено, що на місце події прибула медична бригада, однак, попри вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, він помер через хворобу серця.

Наразі всі обставини трагедії встановлюються. Відомості про неї внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України — «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу».

Раніше повідомлялося, що поліція затримала трьох військовослужбовців ТЦК, яких підозрюють у жорстокому побитті 55-річного жителя Дніпра. Внаслідок зазнаних травм чоловік помер.