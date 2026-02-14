Какая ситуация со светом в Киеве: Шмигаль предупредил о новой угрозе

Отключение света в Киеве / © Associated Press

В Киеве и области наблюдается положительная динамика по свету. Благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и благоприятным погодным условиям удалось существенно снизить ограничение электроснабжения.

Об этом по итогам заседания Штаба ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

По словам главы правительства, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киеве и области.

«Сегодня в столице в течение дня применялись графики до двух очередей. В Киевской области действуют минимальные очереди», — отметил Шмигаль.

Это стало возможным благодаря оперативному восстановлению поврежденных объектов и временному потеплению, что снизило уровень потребления электроэнергии населением.

Какая угроза сохраняется

В то же время, чиновник призвал объективно оценивать ситуацию и не терять бдительности. Улучшение может быть временным, ведь синоптики прогнозируют понижение температуры, что неизбежно приведет к росту потребления электроэнергии.

«Впереди прогнозируется похолодание, которое увеличит нагрузку на систему, а угроза новых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры остается высокой», — подчеркнул Шмыгаль.

В этой связи все экстренные службы и энергетики продолжают работать в состоянии повышенной готовности.

Чтобы минимизировать дефицит в энергосистеме, правительство делает акцент на развитии распределенной генерации. В частности, в Киевской области за последние сутки добавили еще 9 МВт мощности благодаря газовым установкам. Шмигаль подчеркнул, что реализация таких проектов критически важна для обеспечения устойчивости энергоузла столицы.

Кроме того, Украина продолжает получать техническую и финансовую поддержку международных партнеров. Достигнута договоренность о поставке трех силовых трансформаторов из Германии. А также партнеры объявили о намерении внести дополнительные 13 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Эти ресурсы будут направлены на закупку оборудования и ремонтные работы на поврежденных объектах.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее предупреждал, что даже в случае полного прекращения боевых действий Киеву понадобится минимум три года для восстановления энергосистемы до уровня стабильного электроснабжения без графиков отключений.

По его словам, столица остается в сложной ситуации из-за высокого потребления электроэнергии и значительных разрушений генерирующих мощностей. Восстановление инфраструктуры, отмечал эксперт, является технически сложным и длительным процессом, требующим времени независимо от объемов финансирования.

Харченко также обращал внимание, что одной из причин глубочайшего кризиса стали массированные ракетные удары по киевским ТЭЦ в начале года, а также недостаточная защищенность энергообъектов средствами противовоздушной обороны.

В то же время он отмечал, что ситуация с отоплением может быть стабилизирована быстрее, в то время как с возобновлением электроснабжения процесс будет значительно длиннее. Последующая динамика графиков отключений, по его оценке, будет зависеть от эффективности работы ПВО и отсутствия новых разрушений.