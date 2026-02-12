Відновлення ТЕЦ у Києві: Шмигаль сказав, коли у людей з'явиться тепло

Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

У Міненерго сказали, коли повернуть в роботу київські теплоелектроцентралі після нічної атаки РФ. Так, ТЕЦ-5 відновлять за добу, ТЕЦ-6 — орієнтовно за дві.

Про це під час засідання енергетичного комітету Верховної Ради міністр енергетики Денис Шмигаль.

Наслідки нічної атаки РФ балістичними ракетами по Києву

Як наголосив Шмигаль, після збиття ракет уламки поцілили в об’єкти ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, що спричинило технічні пошкодження.

На одній зі станцій постраждали газорозподільчі та газокомпресорні вузли. Тоді як на іншій — зафіксовано руйнування циркуляційних насосів і системи підготовки води. Водночас ситуація контрольована, і ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків.

«По ТЕЦ-5, сподіваюся, що за добу все буде відновлено, по ТЕЦ-6 дві доби може бути», — зазнчив Шмигаль.

Очільник Міненерго наголосив, що плюсові температури дозволили не зливати воду з тепломережі, що значно пришвидшує процес відновлення. Це дає змогу уникнути тривалого — до двох тижнів — перезапуску системи та усунення можливих проривів.

Уряд та енергетики також працюють над тим, щоб мінімізувати навантаження на споживачів. Через тимчасову відсутність теплопостачання у столиці намагаються обмежувати відключення електроенергії максимум трьома чергами.

Влада запевняє, що тепло киянам повернуть у найкоротші терміни.

Раніше експерт прокоментував питання відновлення Дарницької ТЕЦ. Прогноз щодо термінів й фінансування шокував. Слід розуміти, що йдеться саме про відновлення станції, а не будівництво «з нуля».

«На відновлення Дарницької ТЕЦ буде потрібно до 3 років і близько 700 млн євро», — зазначив енергетичний експерт Володимир Омельченко.