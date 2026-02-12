Навіть якщо війна закінчиться завтра: експерт шокував прогнозом щодо відключень світла у Києві

Київ / © Associated Press

Реклама

Мешканцям Києва варто готуватися до тривалого життя в умовах дефіциту електроенергії. Експерт попереджає, що навіть за умови повної зупинки бойових дій, відновлення енергосистеми Києва до рівня «без графіків» займе щонайменше три роки.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі подкасту «Суб’єктивно, але правдиво».

За словами Харченка, ситуація з енергопостачанням у Києві залишається критичною через високу економічну активність міста та значне споживання. Швидкого вирішення цієї проблеми не існує.

Реклама

«Я не бачу перспективи швидкого відновлення ситуації в Києві до рівня „немає графіків“. Навіть за умови, якщо ми вийдемо зі студії і прочитаємо новину, що війна закінчилася, Росія здалась і виплачує репарації — от в такому випадку три роки», — наголосив експерт.

Він підкреслив, що відновлення зруйнованої інфраструктури — це надскладна технічна задача, яка потребує часу, незалежно від фінансування. Водночас Харченко зауважив, що проблему з опаленням у столиці реально вирішити до початку наступного опалювального сезону, але з електрикою ситуація значно складніша.

Головною причиною поточної кризи експерт називає недостатню захищеність енергооб’єктів системами ППО, зокрема дефіцит ракет для збиття балістики. Харченко нагадав про масовану атаку росіян на початку року, яка завдала непоправної шкоди столичній генерації.

«Наскільки мені відомо, 16 ракет прилетіло в три київські ТЕЦ 9 січня. І від того всі проблеми почалися. Якби не руйнація київських ТЕЦ 9 січня — і президент потім офіційно сказав, що в нас не було ракет проти балістики — всі ці проблеми ми би зараз переживали в чотири рази менші», — пояснив директор Центру досліджень енергетики.

Реклама

Що буде з графіками далі

Подальша ситуація з відключеннями напряму залежатиме від ефективності роботи протиповітряної оборони. Якщо нових руйнувань вдастся уникнути, обмеження можуть стати менш жорсткими.

«Можливо, ці графіки будуть доволі лояльні. Це залежить уже від того, як буде працювати ППО», — резюмував Олександр Харченко.

Нагадаємо, голова підкомітету енергоефективності Верховної Ради України Сергій Нагорняк повідомив, що відновлення пошкоджених об’єктів енергетики в Україні після атак Росії може зайняти близько року. Він додав, що строки та способи ремонту різних енергетичних об’єктів, зокрема генераційних, відрізнятимуться в кожному конкретному випадку.