Ніж біля горла: у Києві затримали молодика, який напав на жінку посеред вулиці (фото)
Нападником виявився 23-річний мешканець Донецької області, який у столиці не мав постійного місця проживання.
У Дарницькому районі Києва поліцейські затримали 23-річного чоловіка, який вчинив зухвалий напад на киянку. Погрожуючи вбивством, зловмисник відібрав у потерпілої особисті речі.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Подробиці нападу
Інцидент стався пізно ввечері, коли 49-річна місцева мешканка поверталася додому з роботи. Невідомий підійшов до неї на вулиці та, приставивши ніж до шиї, висунув вимогу віддати цінні речі.
Злякавшись за власне життя, жінка не чинила опору. Нападник зірвав з її плеча сумку, в якій були:
близько 3 000 гривень готівкою;
банківські картки та документи;
мобільний телефон.
Після скоєного грабіжник втік, а потерпіла одразу звернулася до правоохоронців.
Затримання та особа підозрюваного
Оперативники карного розшуку спільно з кримінальним аналізом швидко вирахували місцезнаходження нападника. Ним виявився 23-річний мешканець Донецької області, який приїхав до Києва та не мав постійного місця проживання.
Що загрожує зловмиснику?
Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Ця стаття передбачає суворе покарання.
«Наступні 15 років зловмисник може провести за ґратами», — зазначили в поліції.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
