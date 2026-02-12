Ніж біля горла: у Києві затримали молодика, який напав на жінку посеред вулиці (фото)

Сумка жінки на снігу / © Поліція Києва

У Дарницькому районі Києва поліцейські затримали 23-річного чоловіка, який вчинив зухвалий напад на киянку. Погрожуючи вбивством, зловмисник відібрав у потерпілої особисті речі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Подробиці нападу

Інцидент стався пізно ввечері, коли 49-річна місцева мешканка поверталася додому з роботи. Невідомий підійшов до неї на вулиці та, приставивши ніж до шиї, висунув вимогу віддати цінні речі.

Злякавшись за власне життя, жінка не чинила опору. Нападник зірвав з її плеча сумку, в якій були:

близько 3 000 гривень готівкою;

банківські картки та документи;

мобільний телефон.

Після скоєного грабіжник втік, а потерпіла одразу звернулася до правоохоронців.

Затримання та особа підозрюваного

Оперативники карного розшуку спільно з кримінальним аналізом швидко вирахували місцезнаходження нападника. Ним виявився 23-річний мешканець Донецької області, який приїхав до Києва та не мав постійного місця проживання.

23-річний нападник / © Поліція Києва

Знаряддя нападу / © Поліція Києва

Речі жінки / © Поліція Києва

Сумка жінки / © Поліція Києва

Телефон, який забрав грабіжник / © Поліція Києва

Що загрожує зловмиснику?

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Ця стаття передбачає суворе покарання.

«Наступні 15 років зловмисник може провести за ґратами», — зазначили в поліції.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

