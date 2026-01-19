- Дата публікації
Різанина в Ірпені: перед судом постане чоловік, який напав із ножем на дівчину-підлітка та перехожого
16-річна дівчина відчайдушно чинила опір і голосно кликала на допомогу. Завдяки цьому та своєчасній медичній допомозі злочин не було доведено до кінця.
Бучанська окружна прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду справу стосовно 29-річного мешканця Ірпеня Київської області. Чоловіка звинувачують у жорстокому нападі на 16-річну дівчину та завдаванні тяжких поранень 50-річному чоловіку.
Про це повідомила Київська обласна прокуратура у Facebook.
Подробиці кривавого вечора
За даними слідства, події розгорталися ввечері 22 жовтня 2025 року. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений скоїв два напади за один вечір:
Напад на неповнолітню: Зловмисник атакував 16-річну дівчину, завдавши їй удар ножем у шию та два удари у спину. Попри шок, дівчина чинила відчайдушний опір і голосно кликала на допомогу. Саме активна самооборона та вчасне втручання медиків врятували їй життя.
Поранення чоловіка: Того ж дня жертвой нападника став 50-річний чоловік. Він отримав удар ножем у спину, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя.
Запобіжний захід
Наразі нападник перебуває під вартою. Йому інкримінують одразу дві серйозні статті Кримінального кодексу України:
Замах на умисне вбивство неповнолітньої (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).
Умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).
Справу передано для розгляду по суті. Зловмиснику загрожує тривалий термін ув’язнення.
Нагадаємо, на Київщині чоловік накинувся з ножем на колишню дружину. Він завдав бідолашній щонайменше вісім ударів.