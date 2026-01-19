ТСН у соціальних мережах

Різанина в Ірпені: перед судом постане чоловік, який напав із ножем на дівчину-підлітка та перехожого

16-річна дівчина відчайдушно чинила опір і голосно кликала на допомогу. Завдяки цьому та своєчасній медичній допомозі злочин не було доведено до кінця.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Зловмиснику загрожує тривалий термін за ґратами

Зловмиснику загрожує тривалий термін за ґратами / © Pixabay

Бучанська окружна прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду справу стосовно 29-річного мешканця Ірпеня Київської області. Чоловіка звинувачують у жорстокому нападі на 16-річну дівчину та завдаванні тяжких поранень 50-річному чоловіку.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура у Facebook.

Подробиці кривавого вечора

За даними слідства, події розгорталися ввечері 22 жовтня 2025 року. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений скоїв два напади за один вечір:

  • Напад на неповнолітню: Зловмисник атакував 16-річну дівчину, завдавши їй удар ножем у шию та два удари у спину. Попри шок, дівчина чинила відчайдушний опір і голосно кликала на допомогу. Саме активна самооборона та вчасне втручання медиків врятували їй життя.

  • Поранення чоловіка: Того ж дня жертвой нападника став 50-річний чоловік. Він отримав удар ножем у спину, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя.

Запобіжний захід

Наразі нападник перебуває під вартою. Йому інкримінують одразу дві серйозні статті Кримінального кодексу України:

  1. Замах на умисне вбивство неповнолітньої (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

  2. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Підозрюваний у нападі на дівчинку-підлітка та перехожого / © Київська обласна прокуратура

Справу передано для розгляду по суті. Зловмиснику загрожує тривалий термін ув’язнення.

Нагадаємо, на Київщині чоловік накинувся з ножем на колишню дружину. Він завдав бідолашній щонайменше вісім ударів.

