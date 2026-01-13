У Києві жінка жорстоко розправилася зі співмешканцем і пішла спати (фото)

Поліція / © Національна поліція України

У Дарницькому районі Києва поліцейські затримали жінку, яка під час побутової сварки завдала своєму співмешканцю чотири ножові поранення, після чого пішла спати.

Про це повідомили у столичній поліції.

За даними правоохоронців, інцидент стався днями в одному з багатоквартирних будинків Дарницького району. До районного управління поліції звернулися місцеві мешканці, які виявили у спільному коридорі будинку чоловіка з численними ножовими пораненнями. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та бригада медиків, які госпіталізували постраждалого.

Поліцейські встановили, що пораненим є 30-річний киянин, який орендував квартиру у цьому будинку. Увечері між ним та його 28-річною співмешканкою під час спільного вживання алкогольних напоїв виник конфлікт на побутовому ґрунті.

У ході сварки жінка схопила кухонний ніж і завдала чоловікові чотири удари в різні частини тіла. Зокрема, потерпілий отримав проникаюче ножове поранення живота та інші тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя. Після нападу зловмисниця не викликала медиків і лягла спати, тоді як поранений самотужки дістався до загального коридору, де звернувся по допомогу до сусідів.

Правоохоронці також з’ясували, що затримана раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за незаконний збут наркотичних засобів.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у місті Ірпінь Київської області жінка вдарила свого чоловіка ножем у грудну клітку, що призвело до його смерті.