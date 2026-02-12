- Дата публикации
Нож у горла: в Киеве задержали молодчика, который напал на женщину посреди улицы (фото)
Нападающим оказался 23-летний житель Донецкой области, который в столице не имел постоянного места жительства.
В Дарницком районе Киева полицейские задержали 23-летнего мужчину, совершившего дерзкое нападение на киевлянку. Угрожая убийством, злоумышленник отобрал у потерпевшей личные вещи.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Подробности нападения
Инцидент произошел поздно вечером, когда 49-летняя местная жительница возвращалась домой с работы. Неизвестный подошел к ней на улице и, приставив нож к шее, потребовал отдать ценные вещи.
Испугавшись за свою жизнь, женщина не сопротивлялась. Нападающий сорвал с ее плеча сумку, в которой были:
около 3 000 гривен наличными;
банковские карты и документы;
мобильный телефон.
После совершенного грабитель скрылся, а потерпевшая сразу обратилась к стражам порядка.
Задержание и лицо подозреваемого
Оперативники уголовного розыска совместно с уголовным анализом быстро вычислили местонахождение нападающего. Им оказался 23-летний житель Донецкой области, который приехал в Киев и не имел постоянного места жительства.
Что грозит злоумышленнику?
Следователи уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения). Эта статья предусматривает суровое наказание.
«Следующие 15 лет злоумышленник может провести за решеткой», — отметили в полиции.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
