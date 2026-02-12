Нож у горла: в Киеве задержали молодчика, который напал на женщину посреди улицы (фото)

Сумка женщины на снегу / © Полиция Киева

В Дарницком районе Киева полицейские задержали 23-летнего мужчину, совершившего дерзкое нападение на киевлянку. Угрожая убийством, злоумышленник отобрал у потерпевшей личные вещи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Подробности нападения

Инцидент произошел поздно вечером, когда 49-летняя местная жительница возвращалась домой с работы. Неизвестный подошел к ней на улице и, приставив нож к шее, потребовал отдать ценные вещи.

Испугавшись за свою жизнь, женщина не сопротивлялась. Нападающий сорвал с ее плеча сумку, в которой были:

около 3 000 гривен наличными;

банковские карты и документы;

мобильный телефон.

После совершенного грабитель скрылся, а потерпевшая сразу обратилась к стражам порядка.

Задержание и лицо подозреваемого

Оперативники уголовного розыска совместно с уголовным анализом быстро вычислили местонахождение нападающего. Им оказался 23-летний житель Донецкой области, который приехал в Киев и не имел постоянного места жительства.

23-летний нападающий / © Полиция Киева

Орудие нападения / © Полиция Киева

Вещи женщины / © Полиция Киева

Сумка женщины / © Полиция Киева

Телефон, забравший грабитель / © Полиция Киева

Что грозит злоумышленнику?

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения). Эта статья предусматривает суровое наказание.

«Следующие 15 лет злоумышленник может провести за решеткой», — отметили в полиции.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

