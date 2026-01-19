- Дата публикации
-
- Категория
Киев
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 2 мин
Резня в Ирпене: перед судом предстанет мужчина, напавший с ножом на девушку-подростка и прохожего
16-летняя девушка отчаянно сопротивлялась и громко звала на помощь. Благодаря этому и своевременной медицинской помощи преступление не было доведено до конца.
Бучанская окружная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд дело в отношении 29-летнего жителя Ирпеня Киевской области. Мужчину обвиняют в жестоком нападении на 16-летнюю девушку и нанесении тяжелых ранений 50-летнему мужчине.
Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в Facebook.
Подробности кровавого вечера
По данным следствия, события разворачивались вечером 22 октября 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый совершил два нападения за один вечер:
Нападение на несовершеннолетнюю: Злоумышленник атаковал 16-летнюю девушку, нанеся ей удар ножом в шею и два удара в спину. Несмотря на шок, девушка оказывала отчаянное сопротивление и громко звала на помощь. Именно активная самооборона и своевременное вмешательство медиков спасли ей жизнь.
Ранение мужчины: В тот же день жертвой нападавшего стал 50-летний мужчина. Он получил удар ножом в спину, что привело к тяжелым телесным повреждениям, опасным для жизни.
Мера пресечения
В настоящее время нападающий находится под стражей. Ему инкриминируют сразу две серьезные статьи Уголовного кодекса Украины:
Покушение на умышленное убийство несовершеннолетней (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК Украины).
Дело передано для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит длительный срок заключения.
