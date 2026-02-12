Погода готовит ловушку: прогноз для Киева на 13 февраля

Киев. / © Associated Press

В пятницу, 13 февраля, в Киеве ожидается потепление. В течение дня будет "плюсовая" температура воздуха.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В Киеве будет облачно, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах кое-где гололедица. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с.

В Киеве температура воздуха ночью будет около 0°, а днем – 1-3° тепла. В Киевской области ночью ожидается от +3 до -2°, днем - 0-5° тепла.

Напомним, по данным синоптиков, 13 февраля последует резкое потепление во всех областях Украины. В регионах днем столбики термометра покажут от 0° до 5° тепла, а на юге - до +9°. Будут небольшие осадки в виде дождя, а местами – с мокрым снегом.