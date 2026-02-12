Из-за ночной атаки РФ Киев снова накрыл холод: тысячи многоэтажек остались без отопления

Киев. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью против 12 февраля российская армия снова атаковала Киев. Произошли «прилеты» по объектам критической инфраструктуры. Тысячи домов снова оказались без тепла.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

«После массированной атаки минувшей ночью, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, в которые целился враг, еще почти 2600 столичных домов оказались без тепла», — проинформировал мэр.

Тысячи многоэтажек остались без отопления на Левом и Правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. По словам Кличко, коммунальщики уже работают над возобновлением теплоснабжения.

Заметим, что более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах после прошлых обстрелов до сих пор не имеют отопления.

«Из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, к ним подать теплоноситель пока невозможно», — подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, этой ночью Киев снова оказался под ударом баллистики. В результате российского удара последствия фиксируют в Днепровском и Дарницком районах. Кроме того, травмы получили двое местных жителей.

Напомним, накануне в КГГА отчитывалось, что почти всей Троещине вернули отопление. По данным властей, в Деснянском районе почти полностью возобновили теплоснабжение, но в нескольких домах до сих пор продолжаются ремонтные работы из-за серьезных технических повреждений.

В Дарницком и Днепровском районах столицы ликвидация последствий обстрелов продолжается. Без теплоснабжения до сих пор более тысячи домов. Ситуация сложная из-за остановки ТЭЦ-4, которая получила повреждения во время атаки 7 февраля.