Киевлян предупредили о смертельной опасности из-за непогоды: что следует знать

Сосульки

Реклама

Из-за изменения погодных условий и прихода потепления в столице значительно возросла угроза падения снега и льда с крыш зданий. Городские власти призывают жителей быть максимально осмотрительными, передвигаясь по улицам.

Об этом рассказали в Киевской городской государственной администрации (КГГА) совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели отмечают: главное правило безопасности во время оттепели — внимательность. Пешеходам советуют не приближаться к фасадам домов.

Реклама

Спасатели подчеркнули, что двигаться по тротуарам следует на расстоянии не менее 3-4 метров от стен зданий. Категорически запрещено заходить за пределы установленных ограждающих лент, где коммунальщики уже обнаружили опасность.

Если необходимо пройти под карнизом здания, сначала убедитесь в отсутствии нависания льда и снега, и только затем быстро преодолевайте опасный участок.

Что делать, если вы услышали шум

В ГСЧС дали совет, который противоречит инстинктам, но может спасти жизнь.

«Услышав подозрительный шум сверху, не останавливайтесь и не поднимайте голову. Быстро прижмитесь к стене — козырек крыши может защитить от востока снега или льда», — говорится в сообщении.

Реклама

Бежать от здания в момент падения глыбы может быть роковой ошибкой, поскольку траектория падения часто направлена именно на расстояние нескольких метров от стены.

Безопасность детей и водителей

Отдельная оговорка касается родителей. Во время прогулок с детьми в колясках или на санках нельзя оставлять малышей без присмотра. Следует выбирать маршруты вдали от мест возможного падения сосулек.

«Будьте осторожны, напоминайте детям об опасности игр во время оттепели под карнизами крыш и соблюдайте правила безопасности», — призывают в КГГА.

Водителям столицы также советуют не парковать автомобили вплотную к домам. Это убережет транспортные средства от повреждений при падении тяжелых ледяных глыб.

Реклама

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается резкое изменение погодных условий из-за отступления антициклона и поступления теплых и влажных воздушных масс западного происхождения. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 12 февраля в западных и северных областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом, в то время как на остальной территории будет облачно без существенных осадков. Также ожидается усиление южного ветра, местами с порывами к штормовым значениям.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до -3 градусов, в восточных регионах сохранятся морозы до -12. Днем по стране прогнозируют +1…+4 градуса, на западе и юге — до +8, в Крыму — до +10 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют влажную и ветреную погоду: ночью около нуля, днем +1…+3 градуса. В то же время граждан предупреждают об опасности падения сосулек и снега с крыш в период оттепели.

Реклама

По предварительным данным, теплая и влажная погода удержится несколько дней, а понижение температуры до умеренных морозов ожидается с 16 февраля.