В Киеве после ударов баллистики проблемы со светом и теплом: все детали о последствиях ночной атаки

Киев / © Associated Press

В ночь на четверг, 12 февраля, российская армия нанесла ракетные удары по Киеву. Последствия атаки фиксируются в двух районах столицы. Есть травмированные.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

По данным властей, в результате российского удара были зафиксированы последствия на нескольких локациях в Днепровском и Дарницком районах.

Что известно о последствиях

В Днепровском районе поврежден фасад 9-этажного жилого дома и припаркованы во дворе автомобили. По другому адресу обломки воздушной цели упали во двор дома. На этой локации обошлось без разрушений.

В Дарницком районе частично поврежден фасад 16-этажки и выбит остекление окон.

Последствия атаки РФ в Киев. / © Национальная полиция Украины

Отключение света

В столице без света остались 107 тыс. семей. Энергетики уже питали объекты критической инфраструктуры, но в Деснянском районе столицы действуют экстренные отключения света. Для других жителей Киева применяются временные графики ограничений.

Проблемы с отоплением

Из-за «прилетов» по объектам критической инфраструктуры в Киеве тысячи домов снова оказались без тепла. Почти 2600 столичных домов на Левом и Правом берегах столицы не остались без отопления. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

Что известно о раненых

В КМВА сообщили, что по состоянию на 8:00 подтверждено ранение двух человек. Мужчина 45 лет получил взрывную травму головы и конечностей. У 20-летней девушки — резаная рана кости.

Оба травмированных киевлян госпитализировали в медучреждения.

Атака на Киев

Воздушная тревога в столице длилась более трех часов — 02:15-05:20. ПС ВСУ предупреждали о баллистике в направлении города. Позже в Киеве начали фиксировать российские дроны. Военные сообщили, что РФ осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку . Под прицелом оказались Киев и Днепр.

Впоследствии местные власти сообщили, что в Киеве зафиксировали попадания и пожары после атаки РФ. В столице произошло попадание в частные дома и нежилые застройки.

