Пункт обогрева, Киев

Реклама

Столичная власть должна безотлагательно начать процесс децентрализации системы теплоснабжения, особенно на Левом берегу Киева. Восстановление разрушенных крупных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) не гарантирует безопасности зимой, поскольку они остаются приоритетными целями для российских ракет.

Об этом заявил экспредседатель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

По словам эксперта, у Киева есть наглядный пример эффективности децентрализации. Правый берег столицы демонстрирует большую устойчивость к энергетическим вызовам благодаря разветвленной системе генерации тепла.

Реклама

«Опыт Киева показывает, что децентрализация — правильное направление. Правый берег города обеспечен теплом, потому что отапливается не одной централизованной ТЭЦ, а сотней небольших теплоэлектроцентралей, расположенных по всему району», — объяснил Макогон.

Левый берег, который зависит от крупных централизованных объектов, остается уязвимым.

Котельные во дворах: цена вопроса

Специалист предлагает комбинированный подход к решению проблемы: установка когенерационных установок и модульных котельных.

Когенерационные установки – производят и тепло, и электроэнергию. Они эффективны, но имеют недостатки — высокая стоимость, шумность и потребность в сложном обслуживании . А модульные котельные производят исключительно тепло.

Реклама

«Модульные котельные в десятки раз дешевле и проще в использовании. Такие котельные можно устанавливать прямо во дворах, потому что они бесшумны», — отмечает эксперт.

По расчетам Макогона, финансовая нагрузка вполне посильна для столичного бюджета. Чтобы обеспечить теплом 1000 многоэтажек, нужно около 50 модульных котельных. Примерная стоимость такого проекта составляет не более 100 миллионов долларов.

Угроза повторных атак

Макогон выразил скептицизм по поводу целесообразности восстановления разрушенных крупных ТЭЦ до весны, а также по их безопасности в будущем. Тот факт, что тысячи домов остаются без тепла, свидетельствует о критических разрушениях инфраструктуры, которую враг может атаковать снова.

«Существует огромный риск того, что ситуация повторится — россияне снова разобьют станцию, и люди останутся без тепла. Необходимо перестать говорить, а реально делать решительные шаги в направлении децентрализации отопления и генерации электроэнергии», — подытожил специалист.

Реклама

Он призвал городские власти уже сейчас планировать размещение оборудования, чтобы успеть подготовиться к следующим зимам.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее предупреждал, что даже в случае полного прекращения боевых действий Киеву понадобится минимум три года для восстановления энергосистемы до уровня стабильного электроснабжения без графиков отключений.

По его словам, столица остается в сложной ситуации из-за высокого потребления электроэнергии и значительных разрушений генерирующих мощностей. Восстановление инфраструктуры, отмечал эксперт, является технически сложным и длительным процессом, требующим времени независимо от объемов финансирования.

Харченко также обращал внимание, что одной из причин глубочайшего кризиса стали массированные ракетные удары по киевским ТЭЦ в начале года, а также недостаточная защищенность энергообъектов средствами противовоздушной обороны.

Реклама

В то же время он отмечал, что ситуация с отоплением может быть стабилизирована быстрее, в то время как с возобновлением электроснабжения процесс будет значительно длиннее. Последующая динамика графиков отключений, по его оценке, будет зависеть от эффективности работы ПВО и отсутствия новых разрушений.