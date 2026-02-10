Почему Россия "замораживает" Киев: историк назвал истинные причины геноцида

Глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов

Россия сознательно провоцирует гуманитарную катастрофу в украинских городах. Обстрелы энергетики, похищения детей и другие преступления врага являются частью спланированного геноцида.

Об этом глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов рассказал в интервью «Украинской правде»

Историк утвердительно ответил на вопрос о том, классифицирует ли Институт нынешние события как геноцид украинцев. Речь идет о близком к гуманитарной катастрофе состоянии в Киеве из-за российских ударов по энергетике.

У войны РФ против Украины есть признаки геноцида

«Да, эта война имеет признаки геноцида против украинцев. Россияне уничтожают украинцев по национальному признаку. Россияне сознательно атакуют гражданское население и гражданскую инфраструктуру. В Институте национальной памяти также нет отопления. Температура в моем кабинете близка к нулю», — сказал Алферов.

Он отметил, что существует ряд факторов, которые прямо указывают на геноцидный характер действий России. Среди них — подрыв Каховского водохранилища, который, с точки зрения международного права, является преступлением, последствия которого почти соизмеримы с ядерным ударом.

Отдельно глава института вспомнил массовое похищение украинских детей и попытки сломать их идентичность, превратив в манкуртов, назвав это типичным признаком имперской политики.

Цель войны — абсолютное уничтожение Украины

Анализируя идеологические цели Кремля, Алферов подчеркнул, что Россия сделала собственные выводы из событий ХХ века и больше не рассматривает вариант восстановления советской модели украинской государственности.

«Для меня очевидно, что россияне сделали свои выводы из истории 20-го века и больше никаких УССР-2 не планируют. Именно поэтому в их терминологии сейчас „Новороссия“, „ЛНР“, „ДНР“, „Малороссия“. Цель войны — абсолютное уничтожение Украины как таковой. Они не простят себе создание какой-то УССР-2. И это надо понять нам всем», — подчеркнул историк.

Россию интересуют «два ресурса»

По его словам, сейчас Россию интересуют не территориальные или природные ресурсы Украины, а совсем другие вещи — украинские дети и историческое наследие. Глава института пояснил, что в Украине нет для агрессора ценных полезных ископаемых или стратегических товаров в традиционном понимании.

«У нас нет бриллиантовых рудников в Чернигове или нефтяных месторождений в Черновцах, их не интересуют херсонские арбузы. Их интересуют два ресурса: история и дети для пополнения их демографической ямы», — подытожил Алферов.

Путин готов воевать «до последнего украинца»

Напомним, ранее украинский журналист Виталий Портников заявил, что президент РФ Владимир Путин фактически подтвердил готовность к войне до «последнего украинца». Для Кремля это не просто территориальный конфликт, а попытка «окончательного решения украинского вопроса» через уничтожение народа для полного контроля над землями. Портников отмечал, что Россию не пугает обезлюдение территорий, ведь Украина нужна ей только как огромная военная база для давления на Европу. Поскольку Путин не хочет реального мира, единственным действенным «мирным планом» журналист считает усиление давления на Москву и физическое уничтожение ее военного и экономического потенциала для спасения украинцев от геноцида.