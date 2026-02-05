- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 931
- Время на прочтение
- 2 мин
Более 1000 домов будут без тепла до конца сезона: в КГГА опубликовали полный перечень адресов
В Киеве более тысячи домов в Дарницком и Днепровском районах остались без тепла.
Из-за последствий российской атаки в Киеве более 1000 жилых домов будут оставаться без теплоснабжения до завершения текущего отопительного сезона.
Об этом сообщили в КГГА.
Городские власти обнародовали полный список адресов в Дарницком и Днепровском районах, где подача тепла невозможна из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. По информации городских властей, масштаб разрушений на энергообъекте не позволяет восстановить услугу в ближайшие месяцы.
Обнародованный перечень содержит конкретные адреса, по которым жителям не стоит ожидать восстановления отопления этой зимой. Полный список адресов опубликован на официальных ресурсах КГГА по ссылке .
Что предшествовало
В ночь на 3 февраля Россия совершила массированную атаку на энергосистему Украины, целясь в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.
В результате массированного обстрела украинской энергетической инфраструктуры ночью 3 февраля Дарницкая ТЭЦ в Киеве потерпела значительные разрушения и временно прекратила работу.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал сроки обновления.
ГСЧС разворачивает еще 36 пунктов обогрева в Дарницком районе и 27 - в Днепровском. Компания ДТЭК ввела максимально лояльные графики подачи электроэнергии для домов без теплоснабжения, чтобы уменьшить нагрузку на жителей в сложных условиях.