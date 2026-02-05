Тепла на Дарнице в Киеве пока не будет: после удара по ТЭЦ ситуация критическая

Киев. / © Associated Press

Дарницкая ТЭЦ в Киеве почти разрушена из-за российских атак. В столице более 1000 домов остаются без отопления.

Об этом сообщила представитель КМВА Екатерина Поп в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, в некоторых домах технически необходимо слить воду из систем в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Будет приниматься какое-нибудь технологическое решение для того, чтобы этим домам обеспечить большее электроснабжение в случае, если оперативно не сможет возобновиться поставка тепла в этих домах», — подчеркнула представитель КМВА.

Ситуация с теплом в Киеве

В результате атак РФ, в том числе ударов пятью баллистическими ракетами ночью 3 февраля, Дарницкая ТЭЦ почти разрушена. Во время последнего обстрела россияне попали в оборудование, обеспечивающее подачу тепла.

«ТЭЦ обеспечивает теплом жилые дома, больницы, школы – сотни тысяч киевлян. Удар был нанесен сознательно, в период сильных морозов, когда тепло — вопрос базового выживания людей», — подчеркнул вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В то же время нардеп Алексей Кучеренко сообщил , что на Дарнице в Киеве тепла пока не будет. Ситуация критическая из-за поражения ТЭЦ, ведь удары россиян были направлены по тепловому оборудованию, чтобы локально предотвратить подачу теплоносителя. В частности, по этой причине быстро восстановить теплоснабжение невозможно.

«Теплая там не будет. Разрушения очень серьезные, удары были не по электрической, а по тепловой части», - добавил он.

Напомним, Дарницкая ТЭЦ остановилась после массированной атаки РФ ночью 3 февраля. Эта станция специализируется на производстве тепла для населения. В правительстве заявили, что план возобновляемых работ уже очерчен, однако процесс возвращения ТЭЦ в эксплуатацию продлится значительное время.