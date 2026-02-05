Понад 1000 будинків будуть без тепла до кінця сезону: КМДА опублікували повний перелік адрес

Опалення

Через наслідки російської атаки у Києві понад 1000 житлових будинків залишатимуться без теплопостачання до завершення поточного опалювального сезону.

Про це повідомили у КМДА.

Міська влада оприлюднила повний список адрес у Дарницькому та Дніпровському районах, де подача тепла неможлива через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. За інформацією міської влади, масштаб руйнувань на енергооб’єкті не дозволяє відновити послугу в найближчі місяці.

Оприлюднений перелік містить конкретні адреси, за якими мешканцям не варто очікувати на відновлення опалення цієї зими. Повний список адрес опубліковано на офіційних ресурсах КМДА за посиланням.

Що передувало

В ніч проти 3 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України, цілячись у ТЕЦ і ТЕС під час рекордних морозів -25°C. Без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.

Внаслідок масованого обстрілу української енергетичної інфраструктури вночі 3 лютого Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала значних руйнувань і тимчасово припинила роботу.

Мер Києва Віталій Кличко назвав терміни відновлення.

ДСНС розгортає ще 36 пунктів обігріву в Дарницькому районі та 27 — у Дніпровському. Компанія ДТЕК запровадила максимально лояльні графіки подачі електроенергії для будинків без теплопостачання, аби зменшити навантаження на мешканців у складних умовах.