- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 1 хв
Понад 1000 будинків будуть без тепла до кінця сезону: КМДА опублікували повний перелік адрес
У Києві понад тисячу будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишилися без тепла.
Через наслідки російської атаки у Києві понад 1000 житлових будинків залишатимуться без теплопостачання до завершення поточного опалювального сезону.
Про це повідомили у КМДА.
Міська влада оприлюднила повний список адрес у Дарницькому та Дніпровському районах, де подача тепла неможлива через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. За інформацією міської влади, масштаб руйнувань на енергооб’єкті не дозволяє відновити послугу в найближчі місяці.
Оприлюднений перелік містить конкретні адреси, за якими мешканцям не варто очікувати на відновлення опалення цієї зими. Повний список адрес опубліковано на офіційних ресурсах КМДА за посиланням.
Що передувало
В ніч проти 3 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України, цілячись у ТЕЦ і ТЕС під час рекордних морозів -25°C. Без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.
Внаслідок масованого обстрілу української енергетичної інфраструктури вночі 3 лютого Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала значних руйнувань і тимчасово припинила роботу.
Мер Києва Віталій Кличко назвав терміни відновлення.
ДСНС розгортає ще 36 пунктів обігріву в Дарницькому районі та 27 — у Дніпровському. Компанія ДТЕК запровадила максимально лояльні графіки подачі електроенергії для будинків без теплопостачання, аби зменшити навантаження на мешканців у складних умовах.