Київ
320
"Чому у мене темно, а сусіди зі світлом": у Києві не діють звичні графіки — ДТЕК

Енергетики поки не можуть повернутися до звичних графіків відключення світла у Києві.

Відключення світла в Києві

Відключення світла в Києві / © Associated Press

У Києві замість звичних графіків погодинних відключень світла діють тимчасові. Вони індивідуальні для кожної адреси.

Про це повідомили у ДТЕК.

Енергетики пояснили, що раніше сусідні будинки могли бути в одній групі відключень, наприклад, 4.1. Але через атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в мережах у різних районах або на вулицях Києва тепер може кардинально відрізнятися.

«Сусідній будинок може бути підключений до іншого, менш ушкодженого енерговузла, тому графіки світла у вас тепер не збігаються», — відповіли у ДТЕК киянам, які часто цікавляться, чому у них темно, коли сусіди зі світлом.

Енергетики зауважили, що через пошкодження, завдані російськими обстрілами, та високе навантаження на мережі через морози, поки нема можливості повернутися до звичних графіків.

«Тимчасові графіки — це найбільше, що можна було зробити, щоб ви могли хоч якось планувати свій день», — наголосили у ДТЕК.

Нагадаємо, ТЕЦ-4 у Києві зруйнована майже вщент. Протягом цієї зими в об’єкт влучило близько 20 ракет, а остання атака балістикою стала фатальною.

320
