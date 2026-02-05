- Дата публікації
"Чому у мене темно, а сусіди зі світлом": у Києві не діють звичні графіки — ДТЕК
Енергетики поки не можуть повернутися до звичних графіків відключення світла у Києві.
У Києві замість звичних графіків погодинних відключень світла діють тимчасові. Вони індивідуальні для кожної адреси.
Про це повідомили у ДТЕК.
Енергетики пояснили, що раніше сусідні будинки могли бути в одній групі відключень, наприклад, 4.1. Але через атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в мережах у різних районах або на вулицях Києва тепер може кардинально відрізнятися.
«Сусідній будинок може бути підключений до іншого, менш ушкодженого енерговузла, тому графіки світла у вас тепер не збігаються», — відповіли у ДТЕК киянам, які часто цікавляться, чому у них темно, коли сусіди зі світлом.
Енергетики зауважили, що через пошкодження, завдані російськими обстрілами, та високе навантаження на мережі через морози, поки нема можливості повернутися до звичних графіків.
«Тимчасові графіки — це найбільше, що можна було зробити, щоб ви могли хоч якось планувати свій день», — наголосили у ДТЕК.
Нагадаємо, ТЕЦ-4 у Києві зруйнована майже вщент. Протягом цієї зими в об’єкт влучило близько 20 ракет, а остання атака балістикою стала фатальною.