Київ
340
2 хв

Тепла на Дарниці у Києві поки не буде: після удару по ТЕЦ ситуація критична

Під час атаки вночі 3 лютого росіяни вдарили по тепловій електростанції п’ятьма ракетами.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Associated Press

Дарницька ТЕЦ у Києві майже зруйнована внаслідок російських атак. У столиці понад 1000 будинків лишаються без опалення.

Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі одного з телеканалів.

З її слів, у деяких будинках технічно необхідно було злити воду із систем через несприятливі погодні умови.

«Буде ухвалюватися якесь технологічне рішення для того, щоб цим будинкам забезпечити більше електропостачання у разі, якщо оперативно не зможе відновитися постачання тепла в цих будинках», — наголосила представниця КМВА.

Ситуація з теплом у Києві

Внаслідок атак РФ, зокрема через удари п’ятьма балістичними ракетами вночі 3 лютого, Дарницька ТЕЦ майже зруйнована. Під час останнього обстрілу росіяни поцілили в обладнання, яке забезпечувало подавання тепла.

«ТЕЦ забезпечує теплом житлові будинки, лікарні, школи — сотні тисяч киян. Удар було завдано свідомо, в період сильних морозів, коли тепло — питання базового виживання людей», — наголосив віцепрем’єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Водночас нардеп Олексій Кучеренко повідомив, що на Дарниці у Києві тепла поки не буде. Ситуація критична через ураження ТЕЦ, адже удари росіян були спрямовані по тепловому обладнанню, щоб локально унеможливити подавання теплоносія. Зокрема, з цієї причини швидко відновити теплопостачання неможливо.

«Тепла там не буде. Руйнування дуже серйозні, удари були не по електричній, а по тепловій частині», — додав він.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ зупинилася після масованої атаки РФ вночі 3 лютого. Саме ця станція спеціалізується на виробництві тепла для населення. В уряді заявили, що план відновлювальних робіт уже окреслено, проте процес повернення ТЕЦ до експлуатації триватиме значний час.

340
