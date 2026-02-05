- Дата публикации
"Почему у меня темно, а соседи со светом": в Киеве не действуют привычные графики — ДТЭК
Энергетики пока не могут вернуться к привычным графикам отключения света в Киеве.
В Киеве вместо привычных графиков почасовых отключений света действуют временные. Они индивидуальны для каждого адреса.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Энергетики объяснили, что раньше соседние дома могли быть в одной группе отключений, например, 4.1. Но из-за атак на энергетическую инфраструктуру ситуация в сетях в разных районах или на улицах Киева теперь может кардинально отличаться.
«Соседний дом может быть подключен к другому, менее поврежденному энергоузлу, поэтому графики света у вас теперь не совпадают», — ответили в ДТЭК киевлянам, которые часто интересуются, почему у них темно, когда соседи со светом.
Энергетики отметили, что из-за повреждений, нанесенных российскими обстрелами, и высокой нагрузки на сети из-за морозов, пока нет возможности вернуться к привычным графикам.
«Временные графики — это самое большое, что можно было сделать, чтобы вы могли хоть как-то планировать свой день», — отметили в ДТЭК.
Напомним, ТЭЦ-4 в Киеве разрушена почти до основания. В течение этой зимы в объект попало около 20 ракет, а последняя атака баллистикой стала фатальной.