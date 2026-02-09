В один из районов Киева вернули теплоснабжение: подробности

Отопление

Реклама

В жилом массиве Троещина полностью восстановила теплоснабжение после масштабных работ на объектах генерации.

Об этом сообщила первая заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум по итогам совместного визита на объект с госпожой послом ЕС в Украине Катариной Матерновой.

«На месте мы увидели главное: теплоснабжение на Троещине возобновлено. Это результат круглосуточной работы аварийных бригад — всего 840 работников в составе 176 бригад, в том числе 83 бригады (345 человек), дополнительно привлеченных из других областей, предприятий Киева и Укрзализныци», — сообщила Алена Шкрум.

Реклама

По информации замминистра, в Дарницком и Днепровском районах столицы ликвидация последствий обстрелов продолжается. Несмотря на запуск теплоносителя, в части квартир температура может подниматься постепенно.

«В то же время важно понимать: даже после возобновления подачи тепла зданиям нужно время, чтобы прогреться, иногда это занимает несколько дней. Параллельно продолжаются работы по размораживанию отдельных стоек и ликвидации локальных аварий в домах и бюджетных учреждениях», — отметила она.

Сообщается, что ситуация в левобережной части Киева остается сложной из-за остановки ТЭЦ-4, которая получила повреждения во время атаки 7 февраля. Самые большие проблемы с отоплением зафиксированы в Дарницком и Днепровском районах.

«По состоянию на утро 8 февраля без теплоснабжения оставались 1126 домов в Дарницком и Днепровском районах — из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела. В настоящее время бригады продолжают устранять 287 аварийных ситуаций в жилых домах и объектах бюджетной сферы», — отметила Шкрум.

Реклама

Что предшествовало

7 февраля в Киеве ввели экстренные отключения света. Россия совершила массированную атаку на энергосистему Украины.

Также ранее, в результате массированного обстрела украинской энергетической инфраструктуры ночью 3 февраля Дарницкая ТЭЦ в Киеве потерпела значительные разрушения и временно прекратила работу.

Из-за последствий российской атаки в Киеве более 1000 жилых домов будут оставаться без теплоснабжения до завершения текущего отопительного сезона.

К слову, из-за дефицита мощностей киевляне получают электроэнергию всего на 1,5–2 часа в сутки.