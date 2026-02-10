Чому Росія "заморожує" Київ: історик назвав справжні причини геноциду

Очільник Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров / © Facebook-сторінка Олександра Алфьорова

Росія свідомо провокує гуманітарну катастрофу в українських містах. Обстріли енергетики, викрадення дітей та інші злочини ворога є частиною спланованого геноциду.

Про це очільник Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров розповів у інтерв’ю «Українській правді».

Історик ствердно відповів на запитання про те, чи класифікує Інститут нинішні події як геноцид українців. Йдеться про близький до гуманітарної катастрофи стан у Києві через російські удари по енергетиці.

Війна РФ проти України має ознаки геноциду

«Так, ця війна має ознаки геноциду проти українців. Росіяни знищують українців за національною ознакою. Росіяни свідомо атакують цивільне населення і цивільну інфраструктуру. В Інституті національної пам’яті також немає опалення. Температура в моєму кабінеті близька до нуля», — сказав Алфьоров.

Він наголосив, що існує низка факторів, які прямо вказують на геноцидний характер дій Росії. Серед них — підрив Каховського водосховища, який, з погляду міжнародного права, є злочином, наслідки якого майже співмірні з ядерним ударом.

Окремо очільник інституту згадав масове викрадення українських дітей і спроби зламати їхню ідентичність, перетворивши на манкуртів, назвавши це типовою ознакою імперської політики.

Ціль війни — абсолютне знищення України

Аналізуючи ідеологічні цілі Кремля, Алфьоров підкреслив, що Росія зробила власні висновки з подій ХХ століття і більше не розглядає варіант відновлення радянської моделі української державності.

«Для мене є очевидним, що росіяни зробили свої висновки з історії 20-го століття і більше жодних УРСР-2 не планують. Саме тому в їхній термінології зараз „Новоросія“, „ЛНР“, „ДНР“, „Малоросія“. Ціль війни — абсолютне знищення України як такої. Вони не пробачать собі створення якоїсь УРСР- 2. І це треба зрозуміти нам всім», — наголосив історик.

Росію цікавлять «два ресурси»

За його словами, нині Росію цікавлять не територіальні чи природні ресурси України, а зовсім інші речі — українські діти та історична спадщина. Очільник інституту пояснив, що Україна не має для агресора цінних корисних копалин чи стратегічних товарів у традиційному розумінні.

«У нас немає діамантових копалень у Чернігові чи нафтових родовищ у Чернівцях, їх не цікавлять херсонські кавуни. Їх цікавлять два ресурси: історія і діти для поповнення їхньої демографічної ями», — підсумував Алфьоров.

Путін готовий воювати «до останнього українця»

Нагадаємо, раніше український журналіст Віталій Портников заявив, що президент РФ Володимир Путін фактично підтвердив готовність до війни до «останнього українця». Для Кремля це не просто територіальний конфлікт, а спроба «остаточного вирішення українського питання» через знищення народу задля повного контролю над землями. Портников зазначав, що Росію не лякає знелюднення територій, адже Україна потрібна їй лише як величезна військова база для тиску на Європу. Оскільки Путін не прагне реального миру, єдиним дієвим «мирним планом» журналіст вважає посилення тиску на Москву та фізичне знищення її військового й економічного потенціалу для порятунку українців від геноциду.