До одного з районів Києва повернули теплопостачання: подробиці

Опалення

У житловому масиві Троєщина повністю відновили теплопостачання після масштабних робіт на об’єктах генерації.

Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум за підсумками спільного візиту на об’єкт із пані послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою.

«На місці ми побачили головне: теплопостачання на Троєщині відновлено. Це результат цілодобової роботи аварійних бригад — загалом 840 працівників у складі 176 бригад, у тому числі 83 бригади (345 людей), додатково залучені з інших областей, підприємств Києва та Укрзалізниці», — повідомила Альона Шкрум.

За інформацією заступниці міністра, у Дарницькому та Дніпровському районах столиці ліквідація наслідків обстрілів триває. Попри запуск теплоносія, у частині квартир температура може підніматися поступово.

«Водночас важливо розуміти: навіть після відновлення подачі тепла будівлям потрібен час, щоб прогрітися — інколи це займає кілька днів. Паралельно тривають роботи з розморожування окремих стояків і ліквідації локальних аварій у будинках та бюджетних установах», — зауважила вона.

Повідомляється, що ситуація в лівобережній частині Києва залишається складною через зупинку ТЕЦ-4, яка зазнала пошкоджень під час атаки 7 лютого. Найбільші проблеми з опаленням зафіксовані у Дарницькому та Дніпровському районах.

«Станом на ранок 8 лютого без теплопостачання залишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу. Наразі бригади продовжують усувати 287 аварійних ситуацій у житлових будинках та об’єктах бюджетної сфери», — зазначила Шкрум.

Що передувало

7 лютого, у Києві запровадили екстрені відключення світла. Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України.

Також раніше, внаслідок масованого обстрілу української енергетичної інфраструктури вночі 3 лютого Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала значних руйнувань і тимчасово припинила роботу.

Через наслідки російської атаки в Києві понад 1000 житлових будинків залишатимуться без теплопостачання до завершення поточного опалювального сезону.

До слова, наразі через дефіцит потужностей кияни отримують електроенергію лише на 1,5–2 години на добу.