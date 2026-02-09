Дарницьку ТЕЦ покрили 8-метрові бурульки: з’явилося відео

Розбита Дарницька ТЕЦ / © t.me/Denys_Smyhal

Дарницька теплоелектроцентраль у Києві опинилася у критичному стані через постійні російські обстріли. Внаслідок нещодавніх атак обладнання станції зазнало значних пошкоджень, що призвело до масштабного витоку води та обледеніння об’єкта.

Льодовий панцир на енергооб’єкті

Наразі будівля та комунікації ТЕЦ вкриті товстим шаром льоду. Причиною став порив пошкоджених труб та обладнання: вода, що витікає назовні під тиском, миттєво замерзає на фасадах та металоконструкціях через низьку температуру повітря.

Фахівці зазначають, що такі пошкодження є прямим наслідком останніх ударів ворога по енергетичній інфраструктурі столиці.

Дев’ять атак за пів року

Ситуація на підприємстві залишається складною, адже Дарницька ТЕЦ стала однією з ключових цілей окупантів. Починаючи від серпня минулого року, станція пережила вже дев’ять масованих ракетно-дронових атак.

Попри постійні пошкодження, енергетики продовжують підтримувати роботу станції у надскладних умовах, щоб забезпечити теплом та світлом жителів Лівого берега Києва.

Ризики та ремонтні роботи

Масштабне обледеніння не лише ускладнює доступ ремонтних бригад до пошкоджених вузлів, а й створює додаткове навантаження на тримальні конструкції ТЕЦ. Наразі триває дефектовка пошкодженого обладнання, після чого розпочнеться черговий етап відновлювальних робіт.

Зазначимо, Дарницька ТЕЦ забезпечує теплом близько 4,5 тисячі житлових будинків та понад 120 шкіл і садочків столиці.

Нагадаємо, розбиту Дарницьку ТЕЦ вже показували зсередини, її було серйозно пошкоджено внаслідок масованої атаки РФ 3 лютого. Станція, що забезпечувала теплом сотні тисяч людей, зупинила роботу під час рекордних морозів.

За результатами технічного огляду, станція отримала серйозні ушкодження обладнання та інженерних систем. За оцінками спеціалістів, на повне відновлення роботи Дарницької ТЕЦ знадобиться щонайменше два місяці — за умови, що об’єкт не зазнає повторних атак.