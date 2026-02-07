ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
594
Час на прочитання
1 хв

У Києві через атаку діють екстрені відключення

У столиці не діють графіки відключення. Причина — масована атака по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Києві не діють графіки відключень

У Києві не діють графіки відключень / © Associated Press

Сьогодні, 7 лютого, у Києві запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

«Київ: через атаку ворога за командою „Укренерго“ застосовані екстрені відключення», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, під час екстрених відключень графіки не діють.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакують Україну ракетами та дронами. Вибухи гриміли у різних куточках країни.

Зокрема, Вінниччина перебувала під масованою повітряною атакою ворога. У Рівному також гриміли потужні вибухи.

Нинішня атака є вже другою масованою за цей тиждень. У ніч проти 3 лютого ворог використав дрони і ракети, зокрема велику кількість балістики, аби вдарити по енергетиці. Значних ушкоджень зазнали Київ і Харків.

Дата публікації
Кількість переглядів
594
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie