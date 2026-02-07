У Києві через атаку діють екстрені відключення

У Києві не діють графіки відключень / © Associated Press

Сьогодні, 7 лютого, у Києві запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

«Київ: через атаку ворога за командою „Укренерго“ застосовані екстрені відключення», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, під час екстрених відключень графіки не діють.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакують Україну ракетами та дронами. Вибухи гриміли у різних куточках країни.

Зокрема, Вінниччина перебувала під масованою повітряною атакою ворога. У Рівному також гриміли потужні вибухи.

Нинішня атака є вже другою масованою за цей тиждень. У ніч проти 3 лютого ворог використав дрони і ракети, зокрема велику кількість балістики, аби вдарити по енергетиці. Значних ушкоджень зазнали Київ і Харків.