Київ
144
1 хв

Що готує погода киянам на вихідні: прогноз на 7 лютого в Києві

Київ накриє сніг та ожеледиця.

Автор публікації
Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Associated Press

У Києві в суботу, 7 лютого, утримується морозна погода. Очікуються опади у вигляді снігу.

Про це стало відомо з прогнозу синоптиків "Укргідрометцентру".

Протягом дня у столиці буде хмарно. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 6-8° морозу, а вдень 2-4° морозу. У Київській області вночі очікується -3-8°, а вдень від -1° до -6°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що вже вихідними погода в Україні різко зміниться. Міцний мороз відступить у всіх регіонах. Однак, разом із потеплінням прийде значна кількість опадів. Потепління та волога погода сприятимуть утворенню туманів.

144
