Що готує погода киянам на вихідні: прогноз на 7 лютого в Києві
Київ накриє сніг та ожеледиця.
У Києві в суботу, 7 лютого, утримується морозна погода. Очікуються опади у вигляді снігу.
Про це стало відомо з прогнозу синоптиків "Укргідрометцентру".
Протягом дня у столиці буде хмарно. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 6-8° морозу, а вдень 2-4° морозу. У Київській області вночі очікується -3-8°, а вдень від -1° до -6°.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що вже вихідними погода в Україні різко зміниться. Міцний мороз відступить у всіх регіонах. Однак, разом із потеплінням прийде значна кількість опадів. Потепління та волога погода сприятимуть утворенню туманів.