Київ готується до аномальних морозів: чим можна обігріти містян замість розбитих ТЕЦ

Наслідки російської атаки на київську ТЕЦ / © t.me/Denys_Smyhal

Будинки у Києві, які постраждали від обстрілів Дарницької ТЕЦ і ТЕЦ-6, можна забезпечити теплом. Для цього потрібні когенераційні установки.

Про це повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в етері «КИЇВ24».

«Це допомога локальній системі теплопостачання і електропостачання міста Києва. Але це точкові проєкти, там за кожним будинком мають ухвалюватися окремі рішення, щоб не розбалансувати нашу систему теплопостачання», — зазначає енергетичний експерт.

Також, за його словами, треба готуватись до погіршення погодних умов, адже морози, які прогнозують синоптики наступного тижня, вплинуть на роботу енергосистеми України.

Зазначимо, що у Києві від неділі, 8 лютого, знову очікуються морози до -19°C. Лише від середи, 11 лютого, стовпчик термометра поповзе вверх і вдень синоптики прогнозують +1°C.

Похолодання у Києві / © скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України, намагаючись влучити саме у ТЕЦ і ТЕС під час рекордних морозів -25°C. Внаслідок російського обстрілу без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.