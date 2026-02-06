ТСН в социальных сетях

569
1 мин

Киев готовится к аномальным морозам: чем можно обогреть горожан вместо разбитых ТЭЦ

В Киеве дома, оставшиеся без стабильного отопления из-за обстрелов Дарницкой ТЭЦ и ТЭЦ-6, можно обеспечить автономным теплом с помощью когенерационных установок, отметил энергоэксперт.

Светлана Несчетная
Последствия российской атаки на киевскую ТЭЦ

Последствия российской атаки на киевскую ТЭЦ / © t.me/Denys_Smyhal

Дома в Киеве, пострадавшие от обстрелов Дарницкой ТЭЦ и ТЭЦ-6, можно обеспечить теплом. Для этого требуются когенерационные установки.

Об этом сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире «КИЇВ24».

«Это помощь локальной системе теплоснабжения и электроснабжения Киева. Но это точечные проекты, там каждый дом должен принимать отдельные решения, чтобы не разбалансировать нашу систему теплоснабжения», — отмечает энергетический эксперт.

Также, по его словам, нужно готовиться к ухудшению погодных условий, поскольку прогнозируемые синоптиками на следующей неделе морозы повлияют на работу энергосистемы Украины.

Отметим, что в Киеве с воскресенья, 8 февраля, снова ожидаются морозы до -19°C. Только со среды, 11 февраля, столбик термометра поползет вверх и днем синоптики прогнозируют +1°C.

Похолодание в Киеве

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия совершила массированную атаку на энергосистему Украины, целясь именно в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. В результате российских обстрелов без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.

569
