Киев готовится к аномальным морозам: чем можно обогреть горожан вместо разбитых ТЭЦ
В Киеве дома, оставшиеся без стабильного отопления из-за обстрелов Дарницкой ТЭЦ и ТЭЦ-6, можно обеспечить автономным теплом с помощью когенерационных установок, отметил энергоэксперт.
Дома в Киеве, пострадавшие от обстрелов Дарницкой ТЭЦ и ТЭЦ-6, можно обеспечить теплом. Для этого требуются когенерационные установки.
Об этом сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире «КИЇВ24».
«Это помощь локальной системе теплоснабжения и электроснабжения Киева. Но это точечные проекты, там каждый дом должен принимать отдельные решения, чтобы не разбалансировать нашу систему теплоснабжения», — отмечает энергетический эксперт.
Также, по его словам, нужно готовиться к ухудшению погодных условий, поскольку прогнозируемые синоптиками на следующей неделе морозы повлияют на работу энергосистемы Украины.
Отметим, что в Киеве с воскресенья, 8 февраля, снова ожидаются морозы до -19°C. Только со среды, 11 февраля, столбик термометра поползет вверх и днем синоптики прогнозируют +1°C.
Напомним, в ночь на 3 февраля Россия совершила массированную атаку на энергосистему Украины, целясь именно в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. В результате российских обстрелов без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.